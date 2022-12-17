Диетологи назвали 10 продуктов, которые нужно есть хотя бы пару раз в неделю

Сбалансированная диета способна предупредить развитие острых и хронических заболеваний. И важно, чтобы в рационе регулярно присутствовал ряд самых полезных продуктов.

Диетолог из Торонто Розанна Ли назвала список из десяти самых полезных для здоровья продуктов, которые должны присутствовать в ежедневном рационе.

Об этом она рассказала в интервью с Huffington Post.

Эксперты говорит о вреде голодовок, но при этом призывает избегать переедания. По словам диетолога, секрет правильного питания заключен в сочетании средиземноморской, японской и французской диет.

Зеленые крестоцветные овощи. Употребление капусты или брокколи укрепляет организм, повышает выносливость и предупреждает возрастную потерю зрения.

Помидоры. Кроме сырых помидоров, стоит не забывать о тушенных и отварных. В них содержится больше всего антиоксиданта ликопина.

Ягоды. Благодаря обилию антиоксидантов, ягоды способны значительно притормозить процессы старения в организме.

Соя и фасоль. Отличный источник белка при низком содержании жира.

Цельнозерновые продукты. Они снижают риск возникновения рака и болезней сердечно-сосудистой системы.

Рис. Употребление риса также должно стать обязательной привычкой для потенциальных долгожителей.

Оливковое масло. Отличная альтернатива подсолнечному маслу. Из-за концентрации антиоксидантов и мононенасыщенных жирных кислот, оливковое масло прочно вошло в рацион средиземноморской диеты.

Орехи. Горсть миндаля или грецких орехов посреди дня поддержит людей, подвергающихся сильным физическим и интеллектуальным нагрузкам. Также орехи помогут в случае недостатка в организме полезных жиров и минералов из-за несбалансированной диеты.

Жирная рыба. Содержащиеся в ней кислоты Омега-3 являются отличной профилактикой воспалительных процессов.

Белый и зеленый чай. Эти напитки содержат один из самых полезных среди антиоксидантов “галлат эпигаллокатехин”.

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