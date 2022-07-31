Диетологи назвали фрукт, который эффективно защищает от старения

Диетологи рассказали, что такой фрукт нужно есть ежедневно, пишет издание GreenPost.

Первым делом специалисты советуют добавить к своему рациону бананы женщинам. Такой фрукт содержат большое количество марганца, который способствует выработке коллагена в организме. Именно это вещество помогает защититься от старения.

Также в их состав входит калий, что помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов. А еще с его помощью контролируется артериальное давление.

К тому же в бананах содержится еще и аскорбиновая кислота, которая нужна организму, чтобы улучшалась работа мозга и быстрее усваивалось железо. А еще она участвует в выработке коллагена и надежно защищает ткани и клетки организма от повреждений.

Кроме того, в бананах есть большое количество витамина B6, который помогает превращать жиры и углеводы в энергию. Как известно, именно этот витамин сохраняет нервную систему здоровой.

Диетологи рассказали, что бананы — лучший продукт и для спортсменов. Фрукт быстро насыщает, дает энергию, которая нужна для новых свершений.

Бананы также положительно влияют на работу пищеварения. Они содержат нерастворимую клетчатку, которая нужна, чтобы поддерживать здоровье кишечника.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.