Добавки витамина D могут помочь защитить пациентов с новым штаммом COVID-19

Было обнаружено, что вероятность смерти выше на целых 50% у пациентов с COVID с тяжелым дефицитом витамина D, в то время как эта вероятность снизилась до 5% у пациентов с хорошим уровнем витамина.

Исследователи обнаружили, что добавки с витамином D улучшают иммунную функцию у пациентов с COVID-19, поэтому они рекомендуются как для них, так и для здоровых людей.

Ваше тело использует витамин D для поглощения минералов, таких как кальций и фосфор. Он не только укрепляет ваши зубы и кости, но также приносит пользу мышцам, нервам и иммунной системе.

Хотя вы можете получить его от солнечного света на вашей коже, эта способность снижается с возрастом. Каждому человеку может быть трудно получать достаточное количество витамина D каждый день только за счет пребывания на солнце и еды, поэтому прием добавок помогает.

Подобно витаминам А, Е и К, это жирорастворимый витамин, который сохраняется в организме в течение длительного времени, в отличие от витамина С, который быстро вымывается из организма. Витамин D также поступает из яичных желтков, жирной рыбы, такой как лосось, сардины, сельдь и консервированный тунец, говяжьей печени, витаминизированного молока, злаков, йогурта и апельсинового сока.

Среди его известных преимуществ — помощь в предотвращении некоторых видов рака, повышение настроения, помощь в похудении, снижение артериального давления и риска развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и ревматоидного артрита.

Врачи рекомендуют, чтобы взрослые получали по крайней мере рекомендуемую норму потребления (RDA) в 600 международных единиц витамина D. Однако от 1000 до 2000 МЕ в день из добавки, как правило, безопасно. Прием витамина в течение длительного времени в дозах выше 4000 МЕ может быть небезопасным и вызывать очень высокий уровень кальция в крови.

Некоторые побочные эффекты приема слишком большого количества витамина D включают слабость, сухость во рту, тошноту и рвоту.

«Результаты опубликованных клинических испытаний показывают, что уровни витамина D обратно коррелируют с тяжестью COVID-19, уровнями маркеров воспаления в сыворотке и показателями летальности, в основном за счет модуляции врожденного иммунного ответа и возможного усиления выработки антител после вакцинации», — написали ученые.

Большое количество систематических обзоров и метаанализов (совокупность исследований) показали, что пациенты с низким уровнем витамина D более склонны к заражению COVID-19, имеют худший прогноз заболевания и более высокий уровень смертности.

Исследователи написали, что вероятность смерти выше на целых 50% у пациентов с COVID с тяжелым дефицитом витамина D, в то время как эта вероятность упала до 5% у пациентов с хорошим уровнем витамина D.

«Тем не менее, продолжается дискуссия о том, вызван ли низкий уровень витамина D инфекцией или его дефицит негативно влияет на иммунное заболевание.В любом случае добавление витамина D пациентам с COVID улучшило их иммунную функцию, в основном за счет увеличения процентного содержания лимфоцитов в крови», — продолжили они.

«Все больше данных подтверждают безопасность и благотворное влияние добавок витамина D для борьбы с болезнью COVID-19, снижая заболеваемость, тяжесть и смертность среди людей с субоптимальными уровнями», — заключили они.

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Курсор сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.

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