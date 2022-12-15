Эксперты назвали топ-10 продуктов, очищающих артерии

Имбирь и корица прочистят сосуды от холестерина. А куркума еще и уменьшит повреждение их стенок.

Существуют продукты, которые полезно есть каждый день для очищения кровеносных артерий, сохранения их гибкости, хорошей проводимости и способности расширяться под действием кровотока.

Об этом пишет Journal of the American Medical Association.

Специалисты рекомендуют включать в рацион следующие из них.

Куркума. Специя содержит ингредиент куркумин, обладающий кардиозащитными свойствами, помогающий уменьшать повреждение стенок артерий (именно на поврежденных участках происходит накапливание холестериновых отложений).

Корица. Считается одним из лучших продуктов, способных очищать артерии: 6 граммов корицы в день действенно снижают уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови.

Льняное семя. Содержат жиры омега-3 и соединения лигнаны, снижающие кровяное давление и воспаление, препятствующие отложению налета на стенках кровеносных сосудов.

Оливковое масло. Благодаря высокому содержанию моно- и полиненасыщенных жиров эффективно содействует очищению артерий от «плохого» холестерина и поддерживает работу сердца.

Чеснок. Исследования показали, что чеснок предотвращает сердечные заболевания, замедляя развитие атеросклероза и способствуя снижению уровня артериального давления. Этот продукт очень эффективен в предотвращении образования бляшек в артериях.

Имбирь. Пряный продукт содержит гингеролы и шогаолы – мощные соединения, защищающие сердце. Согласно имеющимся данным, экстракт имбиря способен предотвратить закупорку кровеносных сосудов холестерином, тем самым снизив вероятность сердечного приступа. По словам специалистов, для профилактики инфаркта можно просто каждый день сосать небольшой кусочек имбиря.

Лимоны. Насыщен витамином С, который уменьшает воспаление и укрепляет артерии. В целом для сосудов полезны любые цитрусовые.

Гранатовый сок. Его компонент пуническая кислота помогает естественным образом прочищать артерии и борется с атеросклерозом. Он также содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как селен и магний.

Крестоцветные овощи. Капустные, особенно брокколи, богаты витамином К – его регулярное потребление мешает скапливаться холестерину, благотворно сказывается на артериальном давлении.

Цельнозерновые. Цельные зерна являются богатым источником клетчатки, обладающей свойством связывать весь холестерин из крови и выводить его из организма. Бурый рис, цельный овес, ячмень являются простыми «суперпродуктами» для очищения артерий. Рекомендуемая суточная доза клетчатки составляет 25 граммов в день для женщин и 34 грамма – для мужчин.

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