Эстония открывает границы для 24 европейских стран

На фоне успешной кампании по вакцинации жителей и падению прироста зараженных Эстония наконец-то открывает свои границы. С понедельника въезд на территорию страны без ограничений и дополнительных условий будет разрешен для граждан из 24 государств.

Об этом пишет Turist.delfi.

Ознакомиться с полным списком стран можно на сайте МИД Эстонии.

Отметим, что для жителей других стран обязательным остается карантин по прибытию на территорию страны.

Стоит напомнить, что в начале месяца в Эстонии сняли требование носить маску внутри помещений. Премьер Кая Каллас при этом призвала граждан не терять бдительность и несмотря на то, что маска стала необязательным атрибутом, продолжать ее носить, если рядом есть посторонние люди.

Напомним, с 17 мая в Эстонии стартовала он-лайн регистрация на прививку от коронавируса для всех желающих. Записаться на укол может каждый гражданин, старше 16 лет.