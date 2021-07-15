Глава МВД Украины официально отправлен в отставку

Арсен Аваков возглавлял Министерство внутренних дел с 2014 года и позавчера неожиданно подал заявление об отставке.

Сегодня на своем заседании Верховная Рада одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке.

Об этом сообщает телеканал Рада.

Сейчас министром внутренних дел в фракции Слуга народа намерены назначить Дениса Монастырского, голосование по этому вопросу намечено на завтра.

Отметим, Аваков сам подал в отставку, причем причины своего решения он не назвал. Эту должность он занимал с 2014-го года.

Примечательно, что Аваков был единственным, кто остался на своем посту после смены власти в 2019-м, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Отметим, что Арсен Аваков довольно неоднозначная личность. В его послужном списке на посту министра внутренних дел есть как светлые, так и темные пятна. К примеру, он не допустил развитие сепаратистского сценария в Харькове в 2014-м году. Однако неоднозначными остаются расследования убийств активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета.

Ранее Курсор сообщал, что власти уже начали думать над заменой Авакова. Так, возможно, на должность главы МВД будет назначен депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов или Денис Монастирский. Последний является главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности