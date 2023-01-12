Глава ЦРУ впервые отправился в Ливию на переговоры

Визит главы американской разведки в Триполи состоялся спустя неделю после того, как в СМИ просочилась информация об отказе Ливии в 2012 году передать США главу разведки, работавшего на Каддафи.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс находится в столице Ливии Триполи с не оглашенным визитом.

Об этом сообщает Al Marsad.

По данным СМИ, Бернс проведет встречу с главой Правительства национального единства Абдель Хамидом Дбейбой. Темы переговоров высокопоставленных чиновников не разглашаются.

Отмечается, что Бернс посещает Ливию впервые. В роли его визави журналисты называют командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара.

«Визит главы ЦРУ в Триполи состоялся спустя неделю после того, как в СМИ просочилась информация об отказе Ливии в последний момент в 2012 году передать США главу разведки, работавшего на Каддафи. Процесс был прерван из соображений безопасности и отсутствия доверия между двумя странами», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, Ливия может стать пятой страной после ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Судана, которая присоединится к соглашениям Авраама и нормализует отношения с Израилем. В частности, в окружении генерала Халифы Хафтара заявляют, что Ливия близка к нормализации отношений с Израилем.

Он также заявлял, что если по итогам выборов станет президентом страны, обязательно решит вопрос о нормализации отношений с Израилем.

«Прямо сейчас разговоры об Израиле могут повредить шансам генерала на победу из-за традиционной враждебности общественности Ливии к Израилю», – заявили представители офиса генерала.

Также Курсор писал о том, что глава ЦРУ оценил готовность путина применить ядерное оружие. Уильям Бернс считает, что рф преследует цель запугивания.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!