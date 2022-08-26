Гороскоп на четверг 26 августа: какие испытания ждут знаки Зодиака

Гороскоп на 26.08.2022 года. Прогнозы и советы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Овен

Довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

День благоприятный как для сердечных дел, так и для творческих процессов. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью и снискать одобрение окружающих. На любовном фронте не отступайте. У вас есть возможность улучшить свое положение.

Близнецы

Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, тогда на работе все сложится удачно и вы сумеете с легкостью добиться поставленных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами справиться сложно, обратитесь за помощью к коллегам.

Рак

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся вопросы. Занимайтесь тем, что дается вам без особого труда. Воздержитесь от обсуждения или осуждения кого-либо, этим вы только обидите человека и вызовете ответную реакцию. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Лев

Этот период будет плодотворным, хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает. Чрезмерные нагрузки сейчас противопоказаны, старайтесь достигать эффективности путем правильной организации труда.

Дева

Данный день не принесет разочарований. Можно смело планировать разговоры с вышестоящими лицами. Вам удастся провести их на высоком уровне и с выгодой для себя. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям. Это благоприятный период в плане проведения оздоровительных процедур.

Весы

На данном этапе стоит воздержаться от дел, требующих слишком активных действий. Работу нужно делать тщательно и не спеша. Этот день подходит для всего, что связано с любовными отношениями. Возможны новые многообещающие знакомства.

Скорпион

Перед тем как что-либо предпринять, сначала подумайте и посоветуйтесь с коллегами, членами семьи или просто компетентными людьми. В данный период вы будете полны сил, а вот сможете ли применить их с пользой для дела, будет зависеть только от вас.

Стрелец

Идет благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов. Не следует отказываться от деловых встреч и переговоров. Не забывайте учитывать мнение окружающих людей, особенно если дорожите отношениями. Воздержитесь от критики и обидных высказываний в адрес своих близких.

Козерог

Этот день подходит для конструктивного общения, работы с надежными источниками информации. Любой ценой уходите от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вряд ли удастся одержать победу. Найдите себе занятие, которое доставит удовольствие.

Водолей

В данный период нежелательно браться за решение сложных задач. Внимательно проверяйте все деловые бумаги. Сейчас у вас хватит дипломатических способностей и умения находить нужные слова в разговоре с собеседником. Но не поддавайтесь пустым обещаниям и не доверяйте непроверенной информации.

Рыбы

День ощущения радости от бытия, обретения внутренней свободы. Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь.