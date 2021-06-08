Гороскоп Павла Глобы на неделю: к чему быть готовым

В целом эта неделя обещает быть динамичной и наполненной самыми разными событиями — от разочаровывающих до вдохновляющих, пишет Слова и фразы.

Овен

Для Овнов самыми неблагоприятными дня будут пятница и суббота. Сразу после затмения они почувствуют, что жизнь вокруг них меняется. Многим представителям данного Знака придется больше работать. Чтобы как можно быстрее восстановить биополе, Это прекрасная неделя для новых знакомств и для смены обстановки. Если придется куда-то отправиться в командировку, можно расценивать это как шанс отдохнуть от серых будней. Пришло время подумать о завтрашнем дне и о самих себе.

Телец

Тельцам многие прогнозы сулят проблемы, но Павел Глоба отмечает, что все неурядицы решит лишь доброта и отзывчивость. Даже если прогнозы не сулят ничего хорошего, не стоит отчаиваться, потому что плохой гороскоп всегда можно исправить. В период с 7 по 13 число астролог настоятельно советует сфокусироваться на том, чтобы сделать жизни своих близких лучше. 11 и 12 число — идеальное время для работы. В эти дни нужно как можно больше трудиться. Тяжелый труд и повышенная самоотдача компенсируются в будущем хорошей прибавкой к жалованию.

Близнецы

Близнецам на этой неделе не стоит нарушать законов равновесия, особенно 9 и 10 июня — в канун и в день солнечного затмения. В целом на этой неделе большое внимание Близнецам станет уделять противоположный пол. Всем, кто пока не находится в отношениях, можно завести небольшую интрижку или пофлиртовать. Это существенно поднимет уверенность в себе. В работе и бизнесе все будет достаточно динамичным. Нужно следить за изменениями и подходить к решению проблем с максимальной ответственностью. Пассивность — враг денежного успеха.

Рак

Людям данного Знака Павел Глоба рекомендует двигаться вперед, без страха. Неделя начнется с очень благоприятной ноты, поэтому в первые пару дней лучше совершить все самые важные покупки, решить все самые важные дела. В остальные дни лучше попридержать коней и не проявлять много инициативы. Это может привести к финансовым потерям. Отношения с противоположным полом наполнятся проблемами. Находить общий язык станет сложнее, особенно 11 и 12 июня.

Лев

Львы относятся к самовлюбленным Знака Зодиака. На этой неделе лучше не показывать эгоизма и чрезмерной увлеченности собой. Период с 7 по 13 июня благоприятен для любовных поисков и флирта. Можно смело знакомиться с новыми людьми. Но только не 10 числа. Самыми сложными днями недели станут 7 и 8 июня. В понедельник и вторник лучше не спорить с близкими и коллегами. На этой неделе Павел Глоба советует привносить в отношения что-то новое. Можно посетить место, в котором Львы и их любимый человек не были.

Дева

Дела, работа, финансы и бизнес станут самыми главными сферами на этой неделе. Девам нечего бояться, ведь они относятся к типичным зодиакальным трудоголикам. Если работы прибавится, они справятся с ней на отлично. Этим людям удастся удивить начальство и партнеров, повысить доходы. В любви у Дев наступает небольшая черная полоса — находить общий язык с представителями противоположного пола станет сложнее. Все свидания и знакомства лучше отложить, направив вектор мыслей в сторону дел. На выходных можно и даже нужно сделать уборку.

Весы

Весам стоит начать неделю с небольшой ревизии. В особенности этим стоит заняться тем Весам, которые работают дома или сильно устают. Также источники негативной энергии будут опасными для всех, кто собирается в дальнюю дорогу. В семье и в любви Весов ожидает полная идиллия, гармония и позитив. Все самые важные решения астролог советует принимать вместе со второй половинкой — на семейном совете. Важно проявлять чуткость к чужим чувствам и желаниям.

Скорпион

Скорпионам потребуется энергетическая защита, в особенности в неблагоприятные дни — 7, 8 и 13 июня. Вполне возможно, что отношения со второй половинкой станут более страстными и позитивными. В описанные выше дни все может, наоборот, пойти под откос. Всем одиноким Скорпионам будет жить намного легче — они смогут проявить себя во флирте. Дорогостоящие покупки пока лучше отложить, а вот на работе нужно проявить больше активности, попутно избавляясь от того, что мешает развиваться.

Стрелец

Стрельцов в период с 7 по 13 июня могут начать окружать токсичные люди. Чувствовать таких людей им поможет сильная врожденная эмпатия. Павел Глоба считает, что в конце рабочей недели в жизни Стрельцов могут начать происходить различные неприятные ситуации. Например, в личной жизни может начаться период недопонимания. В бизнесе и на работе можно уповать на помощь коллег. Большие успехи ожидают тех, кто работает в команде. На выходных полезно будет как следует отдохнуть, заняться шопингом.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут найти путь к счастью. Конец недели отметится переживаниями и раздражительностью. До 10 числа включительно людям этого Знака будет улыбаться удача, поэтому бездействовать ни в коем случае нельзя. Нужно заниматься не только работой, но и делами по дому. Если Козероги почувствуют, Что не справляются, они могут всегда обратиться за помощью ко второй половинке или родственникам.

Водолей

Самыми сложными днями недели для Водолеев станут понедельник и вторник. В привычных делах стоит проявлять больше креатива. Это поможет сэкономить время и силы, произвести впечатление на начальство и коллег. В любви Водолеям также улыбнется удача. Они могут повстречать на своем пути интересного человека, который в будущем станет для них второй половинкой или лучшим другом.

Рыбы

У Рыб на этой неделе возможны ссоры и скандалы в семье, особенно 9 и 10 июня. Астролог советует людям данного Знака не строить на эту неделю грандиозных планов. Нужно заниматься тем, что уже было запланировано заранее. Выходные прекрасно подойдут для домашних дел и забот. Особое внимание Рыбам стоит уделить своему здоровью и энергетике. Нужно больше отдыхать и меньше переутомляться.