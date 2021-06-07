Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Ее астрологические прогнозы всегда полны позитива и емких, эффективных советов о том, как преодолеть грядущие неурядицы и привлечь в жизнь удачу, пишет dailyhoro.

Эту неделю с 7 по 13 число можно назвать двойственной, поскольку нас ожидает завершение коридора затмений 10 июня. В этот день произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое будет иметь огромное значение в жизни каждого человека. Далее произойдет переход Марса в Знак Льва, что уже можно назвать благоприятным событием.

Овен

У каждого из нас есть свои пороки и слабости. Овнам придется встретиться с ними в начале недели. Эта встреча не принесет им ничего хорошего, но после затмения все пойдет в гору. Этим людям стоит как можно реже проявлять агрессию и менять планы на будущее. Также не стоит общаться с неприятными людьми. Любые проблемы стоит воспринимать как случайности, которые скоро обернутся позитивным исходом. Семейным Овнам стоит обратиться к домашним делам, к решению проблем близких. Те будут благодарны за повышенное внимание и любовь.

Телец

Начало недели подпортит Тельцам настроение и снизит энергетический фон. Чтобы это исправить, можно начать следовать семи правилам, которые помогут укрепить биополе. Подобные правила актуальны в любой момент времени — как в самый позитивный, так и в опасный, неблагоприятный. Ближе к пятнице энергетика планет и звезд придет в норму. 11, 12 и 13 июня можно посвятить домашним делам, покупкам. Также можно инвестировать время и в отдых, смену обстановки. Можно отправиться в дальнюю дорогу.

Близнецы

Близнецам стоит избегать длительного пребывания в зоне комфорта. Да, различные дела могут получаться далеко не с самого первого раза, а тревожные мысли в первой половине недели будут нормой, но это не значит, что нужно бросать все свои самые важные дела и закрываться дома. Важно действовать, причем решительно. Текущее положение планет и звезд благоволит новым начинаниям. В конце недели полезно будет знакомиться с новыми людьми, флиртовать и организовывать встречи друзей. Начало недели подойдет для творческой работы.

Рак

Несмотря на все астрологические неурядицы, Ракам удастся повстречать удачу уже в понедельник. Людям данного Знака не стоит забывать о техниках, которые помогают добиваться желаемого. Они помогут им визуализировать свои желания и получать то, чего хотят. В четверг Раки могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Ничего плохого в этом не будет — это лишь временное явление, которое необходимо пережить и забыть. В день затмения 10 числа возможны неприятные случайности.

Лев

У всех нас есть свои ужасные привычки. Львам стоит бороться со своими и помогать близким людям бороться с их неприятностями и страхами. Важно быть отзывчивыми, добрыми и внимательными к нуждам близких. За финансовые и домашние дела лучше браться без спешки, без нервов, но с желанием и мотивацией. Желательно быть последовательными и не браться за все сразу. Многозадачность не является талантом Львов. Зато эти люди талантливы в чем-то ином. Звезды помогут узнать, в чем именно.

Дева

Самыми страшными врагами для Дев будут они сами. Точнее, их собственные мысли. Настало время избавляться от мыслей, блокирующих энергетику. Также нужно как можно меньше общаться с людьми, которые раздражают. На первый план выйдут проблемы финансового и рабочего характера. Не нужно терять веру в себя, если что-то пойдет не так. В любви Дев ожидает спокойный период. Одиноким представителям Знака лучше сосредоточиться на делах. Тем, кто уже в отношениях, желательно не обходить стороной желания второй половинки.

Весы

Весы — весьма харизматичные люди. Это помогает им зарабатывать деньги и добиваться больших успехов в любовных делах. На этой неделе их обаяние будет иметь противоположный эффект. Астрологи настоятельно советуют не показывать окружающим своего превосходства над ними в этом аспекте. Это поможет не нажить себе новых врагов. Эксперты советуют не совершать крупные покупки до 11 июня. До 11 числа можно сфокусироваться на работе и домашних делах. Восстановить силы после затмения помогут три простых шага.

Скорпион

Скорпионам стоит быть внимательнее ко всему происходящему. В этот непредсказуемый период они могут повстречать хорошего друга или свою будущую вторую половинку. Важно знать, как Знаки Зодиака выражают свои чувства. Это поможет заранее определить настрой любого человека. Финансовую и деловую экспансию пока лучше приостановить. Дела забрасывать не стоит, но и рваться в бой пока тоже не нужно. Безмятежность будет нарушена спорами, проблемами и многими другими неурядицами. Если захочется отправиться на шопинг, лучше выбрать для этого 12 или 13 июня.

Стрелец

Стрельцам сейчас необходимо неотступно следовать законам Вселенной. Они помогут направить этих людей на истинный путь. Живя по этим законам, Стрельцы смогут стать счастливее и удачливее, а удача в период коридора затмений просто необходима во всем. Не исключено, что в первой половине недели перед людьми данного Знака возникнут неприятные дилеммы. Придется делать быстрый выбор, который расстроит либо их самих, либо кого-то из окружающих людей. Расслабляться сейчас нельзя.

Козерог

Первое, о чем стоит помнить всем Козерогам без исключения — это актуальность закона бумеранга. Нужно поступать по совести, иначе многое пойдет не так, как того ожидают Козероги. Нужно остерегаться злых и токсичных людей, а также научиться отличать случайности от важных знаков судьбы. Любые споры и выяснения отношений будут опасны. Не нужно вникать в чужие проблемы, потому что в такое необычное время своих дел и забот будет по горло. В трудных ситуациях нужно сохранять спокойствие и невозмутимость. Козероги это умеют.

Водолей

Водолеям стоит остерегаться жадных людей. Не стоит идти ради них на жертвы и дарить им свое время, деньги и любовь. Все равно они не смогут вернуть это в полном объеме. С другой стороны, выбирать окружение приходится не всегда. Порой наши близкие становятся неблагодарными и нетерпеливыми. Это то самое время, когда можно слегка разочароваться в том, кого любишь. Водолеям не стоит рубить с плеча. Нужно уметь прощать и проявлять терпимость. Это вернется им сторицей и подарит новые незабываемые эмоции в будущем.

Рыбы

Первая половина недели будет насыщенной и во многом неблагоприятной. Накопленную в течение дня отрицательную энергию лучше отпускать в окружающий мир, а не копить в себе. В этом Рыбам помогут медитации на очищение от проблем и негатива. Также в период с 7 по 13 июня людям данного Знака стоит заняться чисткой информационного пространства — удалить старые фото, ненужные контакты в телефоне и в социальных сетях, почистить спам. Звезды говорят, что сейчас нельзя терять дружбу и любовь — потерянное уже никогда не вернется к Рыбам в будущем.