Ученые выяснили: грейпфрутовый сок предотвращает развитие сердечных болезней

Употребление свежевыжатого грейпфрутового сока укрепляет сосуды и может защитить от ряда недугов.

Эксперты Национального института сельскохозяйственных исследований Франции выяснили, что регулярное употребление грейпфрутового сока может существенно снизить риски развития проблем с сердцами и сосудами.

Об этом пишет The Daily Mail.

Эксперты отмечают: это не касается пакетированного сока из магазина, позитивным эффектом обладает только свежевыжатый сок. В таком напитке содержаться флавоны — это полезные органические соединения, за свет которых и достигается лечебный эффект напитка.

В исследовании французских ученых приняли участие 48 женщин в возрасте от 50 до 65 лет. У них не было явных проблем со здоровьем, но все они входили в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний. Половина женщин ежедневно выпивала по 340 миллилитров грейпфрутового сока, а остальные пили такой же напиток, но без органических веществ. Через несколько месяцев группы поменялись местами.

Всего исследование продолжалось 6 месяцев. После этого периода ученые оценили влияние употребления грейпфрутового сока на организм. В частности, специалисты оценили эластичность сосудов женщин. Исследование показало, что фреш положительно повлиял на состояние кровеносных сосудов участниц эксперимента. А у женщин, употреблявших сок без флавононов, практически никаких изменений не наблюдалось.

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