Испанские диетологи назвали продукты, которые категорически нельзя есть

Эксперты составили список вредных продуктов, которые не стоит есть даже в маленьких количествах.

Испанские диетологи перечислили продукты которые, по их мнению, стоит исключить из рациона.

Об этом пишет La Vanguardia.

По словам специалистов, существуют продукты, которые не только не приносят пользы, но и могут наносить вред организму в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Медики каждый день сталкиваются с утверждением, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна для здоровья, но это не просто ложь – это настоящее варварство, заявила диетолог Пилар Эскер.

Также, по ее словам, рафинированная мука и изделия из нее наносят вред здоровью, вызывая внезапные взлеты и падения уровня глюкозы, которые истощают поджелудочную железу и могут привести к диабету.

Рекомендуется отказаться также от колбас, обезжиренных молочных продуктов, а также продуктов, в названии которых содержится фраза «без сахара».

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.