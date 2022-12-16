Как похудеть без диет и упражнений: эксперты раскрыли несколько секретов

Есть несколько проверенных советов, которые помогут вам с легкостью употреблять меньше калорий.

Эксперты по питанию назвали эффективные способы, которые помогут избавиться от лишних килограммов, а также предотвратить набор веса в будущем. Все они основаны на науке.

Об этом пишет healthline.

Ешьте медленно! Мозгу нужно время, чтобы обработать то, что вы съели. Тщательное пережевывание заставляет вас есть медленнее. Так вы скорее чувствуете себя сытыми и меньше потребляете. Недавний обзор 23 исследований показал, что люди, которые едят быстрее, имеют больше шансов набрать вес, чем медленно. Быстро едящие люди также гораздо чаще страдают ожирением.

Используйте меньшие тарелки. Когда тарелка небольшая, то и порции выглядят больше и вы съедаете меньше. Вы можете использовать это в своих интересах, подавая здоровую пищу на больших тарелках, а менее полезную – на меньших.

Пейте воду. Вода помогает меньше есть, если вы еще пьете ее перед едой. Одно исследование с участием взрослых показало, что употребление 50 миллилитров воды примерно за 30 минут до еды уменьшает чувство голода и потребление калорий.

Те, кто пил воду перед едой, потеряли на 44% больше веса за 12 недель по сравнению с теми, кто этого не делал. Если вы замените калорийные напитки – например, газировку или сок – водой, то почувствуете еще больший эффект.

Храните вредную пищу подальше. Одно недавнее исследование показало, что люди, хранящие бесполезную пищу на видном месте, весят больше, чем те, у кого на столе стоит миска с фруктами.

Сохраняйте нездоровую пищу подальше от глаз, например в шкафах, чтобы она с меньшей вероятностью попала на глаза, когда вы голодны.

Не отвлекайтесь на гаджеты.

Люди, которые едят при просмотре телевизора или игры в компьютерные игры, теряют представление о том, сколько они съели. Это, в свою очередь, может стать причиной переедания. Если вы регулярно едите со смартфоном, то можете ненамеренно есть больше.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.