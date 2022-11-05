Какие продукты не стоит есть на завтрак, чтобы не испортить работу желудка

Какие продукты на завтрак употреблять нельзя, чтобы не нарушить работу желудка и кишечника, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко.

К выбору продуктов для завтрака стоит отнестись очень внимательно. С одной стороны, завтрак обязательно должен быть легким и сытным, с другой стороны — важно выбирать продукты, которые не раздражают желудок.

Йогурт не стоит использовать для первой трапезы утром. Включите его в рацион через 2-3 часа после завтрака или съешьте его на ужин. При употреблении йогурта или кефира натощак, бактерии, которые содержатся в этом продукте, сразу попадают в агрессивную кислую среду и моментально погибают, не успев добраться до желудка.

Бананы содержат много магния, который влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление бананов бесконтрольно, а также на голодный желудок, грозит нарушением кальциево-магниевого баланса.

Сырые овощи содержат кислоты, которые буквально за несколько секунд могут вызвать раздражение оболочки желудка. Поэтому, съеденные натощак помидор, огурец или капуста, могут принести проблемы или дискомфорт. Особенно людям с плохим пищеварением.

Цитрусовые. Апельсины, мандарины и лимоны, которые попадают в ваш пустой желудок рано утром, могут спровоцировать аллергию или повысят в разы риск развития гастрита.

Быстрые завтраки.Завтрак из сладких хлопьев очень вреден для здоровья организма и стройной фигуры. В таких завтраках содержится много простых углеводов и сахара, которые резко повышают уровень сахара в крови. После такого завтрака чувство голода придет снова очень быстро.

Сладости. Ваша поджелудочная железа сразу после пробуждения не в состоянии выработать необходимое количество инсулина, которое понадобится для употребления сладких продуктов на завтрак. Это угрожает быстрым повышением сахара в крови.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.