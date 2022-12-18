Кардиолог назвала самый полезный способ приготовления мяса

Наиболее «тяжелым» для организма является жареное мясо, потому от такого способа приготовления лучше отказаться.

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, как максимально полезно приготовить этот продукт. По словам специалиста, лучше всего мясо тушить или варить.

Кроме того, мясо можно готовить и на гриле. При этом нужно следить, чтобы на стейках не образовывалась черная корочка. Она содержит множество канцерогенов, которые повышают риски развития онкологических заболеваний.

Популярный вариант приготовления мяса – на мангале. Он допустим, хотя и не является очень полезным. Важно соблюдать определенное условие — маринад должен быть без майонеза. Такое мясо следует есть не чаще одного раза в неделю.

А вот от жареного на сковороде мяса лучше отказаться раз и навсегда. Также стоит помнить, что ежедневно употреблять красное мясо нельзя. Впрочем, и отказываться от него тоже.

Врач напомнила, что красное мясо обязательно должно быть в рационе, поскольку в нем есть гемовое железо – оно хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в крови.

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