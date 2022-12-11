Ликуд единогласно одобрил назначение Левина временным спикером Кнессета — СМИ

Решение, принятое в ходе телефонного опроса, будет вынесено на окончательное утверждение Кнессета завтра в 16:00

Фракция «Ликуд» вечером в воскресенье, 11 декабря, единогласно одобрила предложение главы политической силы, назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить Ярива Левина временным спикером Кнессета.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что решение, принятое в ходе телефонного опроса, будет вынесено на окончательное утверждение Кнессета завтра в 16:00, после чего Левин займет свой пост. Ожидается, что за день до присяги правительство уйдет в отставку, а Нетаниягу назначит на этот пост постоянного председателя.

Как сообщал Курсор, существует вероятность того, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует поставить вопрос о назначении Ярива Левина спикером Кнессета в понедельник, 12 декабря.

При этом инсайдеры отметили, что окончательное решение еще не принято. Но даже если оно будет имплементировано, пока не ясно, будет ли назначение Левина временным до формирования правительства, или он займет должность главы Кнессета на постоянной основе.

Как уже сообщалось, в начале переговоров фамилия Левина упоминалось как кандидата Нетаниягу на пост временного председателя.

Как сообщал Курсор, высокопоставленные члены партии Ликуд выразили недовольство действиями главного участника переговорного процесса Ярива Левина. Пока переговоры Ликуда по коалиции зашли в тупик с двумя партнерами: «Религиозным сионизмом» и партией «Яадут а-Тора». Поэтому сейчас назревает недовольство высокопоставленных членов партии Ликуд, и не тем, как ведутся переговоры, а депутатом Кнессета Яривом Левиным, главой переговорной группы партии.

Также Курсор информировал о том, что член «Ликуда» и депутат Кнессета Ярив Левин, который руководит переговорами от имени партии, раскритиковал председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича.