Медики назвали напиток, который резко снижает уровень сахара в крови

Его рекомендуют употреблять за полчаса до приема пищи, которая содержит углеводы.

Ученые назвали напиток, резко снижающий уровень сахара в крови. Оказалось, что в этом поможет томатный сок.

Об этом сообщает Daily Express.

По словам врачей, у людей с диабетом второго типа, уровень глюкозы может подняться внезапно до опасной для здоровья отметки. Это объясняется тем, что у диабетиков механизм контроля за уровнем сахара в крови сильно затруднен.

Обычно сахар в крови помогает регулировать инсулин, но он может быть не всегда доступен.

Однако если выпить стакан томатного сока перед употреблением продуктов, содержащих углеводы, это может снизить их влияние на уровень глюкозы в крови. Об этом говорят результаты исследования.

В частности, в ходе эксперимента в течение трех дней 25 здоровых женщин выпивали по 200 миллилитров томатного сока или воды и за 30 минут до завтрака съедали по 200 граммов помидоров. При этом во время приема пищи они ели 200 граммов вареного белого риса.

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