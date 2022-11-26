Медики назвали ранние симптомы диабета, которые важно не пропустить

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.

Об этом сообщает MedikForum.

Как отмечают специалисты, одним из ранних симптомов сахарного диабета является постоянная усталость – в организме возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Также признаком диабета может быть появления сухости во рту, чувства жажды, неконтролируемого аппетита и плохо заживающих ран. Кроме того, о диабете могут свидетельствовать нарушения сна – как сонливость, так и бессонница.

У многих людей диабет часто долго развивается, не будучи опознанным. Медики рекомендуют как можно раньше обращаться к врачу, так как ранняя диагностика помогает предотвратить связанные с этим заболеванием опасные осложнения.