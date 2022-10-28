Медики назвали самый полезный молочный продукт, который желательно употреблять ежедневно

Кефир содержит все питательные вещества молока, а его пищевая ценность очень высока. Он очень богат минералами и незаменимыми аминокислотами, особенно фосфором и кальцием.

Об этом рассказала диетолог Зюлял Ялчин, пишет Milliyet.

Микроорганизмы в кефире облегчают пищеварение, внося изменения в лактозу и белок. Людям, чувствительным к лактозе, можно употреблять кефир, поскольку содержание лактозы в кефире снижено.

Диетолог уверена, что кефир занимает первое место среди пробиотичных продуктов. Он важен для защиты кишечной флоры, синтеза определенных питательных веществ, антиканцерогенного действия, снижения непереносимости лактозы и снижения уровня холестерина в крови.

Терапевтические свойства кефира показаны при таких заболеваниях как язва, высокое кровяное давление, желчные расстройства, нервные расстройства, экзема, бронхит и астма.

Благодаря большому количеству органических кислот кефир препятствует биосинтезу холестерина, имеет большое значение для защиты печени, синтеза нуклеиновых кислот и получения пользы от белков.

Поскольку он содержит питательные вещества и имеет много положительных влияний на здоровье, дети, взрослые, беременные женщины, кормящие матери и пожилые люди могут потреблять его ежедневно.

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