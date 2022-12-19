Медики перечислили факторы, способные замедлить старение

Группа ученых канадского университета (Торонто) в течение трех лет изучала 7 тысяч добровольцев среднего и пожилого возраста, чтобы определить факторы, замедляющие старение.

Результат исследований факторов благополучия в плане здоровья, эмоциональных, когнитивных и физических функций показал, что лучше всего себя чувствует человек, который соответствует определённому списку требований.

Прежде всего пол человека влияет на старение. Женщины справляются с этим гораздо лучше мужчин. Идеальное состояние в старости будет у женщины, которая никогда не состояла в браке, кроме того, она должна быть физически активной, не страдать ожирением, отрицательно относиться к курению, иметь доходы не ниже средних. Это еще не все. Эта дама также не должна иметь проблем со сном, не жаловаться на сердце и не страдать от артрита.

Именно люди, которые соответствуют указанным требованиям, в течение всех трех лет наблюдений сумели сохранить тот уровень здоровья, который у них был изначально. Из них 75% имели возраст от 55 до 64 лет, половина остальных была старше 80.

Люди без избыточного веса показали результат, который на 24% был лучше, чем у остальных испытуемых. Геронтологи считают, что никогда не поздно отказаться от вредных привычек и начать приобретать полезные. Это поможет сохранять превосходное здоровье даже в преклонном возрасте.