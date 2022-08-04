Назван продукт, который эффективно восстанавливает работу кишечника

Медики рекомендуют включать в свой рацион финики. Этот продукт восстанавливает и налаживает пищеварение, а также работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

Употребление в пищу фиников улучшает пищеварение, а также работу мозга и сердечно-сосудистой системы, рассказала доктор медицинских наук, диетолог Синтия Сасc.

Об этом пишет mir24.

По словам специалиста, в этом продукте содержится много витаминов и минеральных веществ, в том числе кальций, железо, магний и цинк.

Кроме того, в этом фрукте много природных антиоксидантов, обладающих противовоспалительными свойствами. Также в финиках есть антимикробные соединения, которые участвуют в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Три финика – это около 18% от дневной нормы клетчатки, важной для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, отметила Сасс.

Эксперт также добавила, что финики снижают риск развития болезней сердца, регулируют уровень сахара в крови и способны помочь людям, страдающим болезнью Альцгеймера.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.