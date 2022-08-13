Названа самая полезная зелень, которая борется с раком и даже обезболивает

Речь идет о кинзе (кориандре), и она является противосудорожным, антидепрессивным, противовоспалительным средством.

Специалисты однозначно рекомендуют кинзу для частого употребления, ведь она поможет в профилактике множества заболеваний.

Об этом пишет Telegraf.

Кинза содержит витамины группы В, С, РР, рутин, каротин, пектин, ароматические масла, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы.

Согласно ряду исследований, кинза способна активировать определенные каналы в мозге, что помогут предотвратить судороги.

Также кориандр обладает противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, кардиозащитными, желудочными и даже обезболивающими эффектами.

Один из научных экспериментов показал, что экстракт листьев кинзы снизил экспрессию определенных генов, связанных с раком. В результате клетки рака простаты стали менее инвазивными. А экстракты стебля, корня и листьев зелени обладают противораковым действием против клеток рака груди.

Семена кориандра могут облегчить боль и воспаление. Так, один из экспериментов показал, что экстракт из семян кориандра оказывает обезболивающее действие на мышей и помогает облегчить мигрень у людей.

Кинза также имеет противомикробные свойства, помогая справляться с инфекциями, в частности с бактериями, что вызывают инфекции мочевыводящих путей.

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