Названы пять знаков Зодиака, которых с середины июня ждет успех

С 11 июня увеличивается огненная сила – Марс будет во Льве. В это время будет везти Львам, Стрельцам, Овнам, Близнецам и Весам. Водолеям же придется сложно.

Сил и энергии станет больше, захочется покомандовать. Куда и как правильно применить свою активность.

Об этом рассказала астролог Юлия Погорельченко, передает Обозреватель.

«Наконец-то энергии значительно прибавится, захочется двигаться, действовать, увеличится уверенность в себе. Вместе с тем возрастает помпезность, желание командовать и эгоцентризм. Подчиняться не захочется, больше соревнований и действий, напора и решительности», – отметила она.

Но высок риск авантюр и необдуманных решений на подъеме энергии или при желании выделиться. В то же время с 11 июня настанет отличный период для публичных выступлений, завоевания призовых мест, продвижения вперед.

«В это время будет везти и подталкивать вперед Львов, Стрельцов, Овнов, Близнецов и Весов. Также людей, у которых важные точки натальной карты в этих знаках. Водолеям будет сложнее – борьба, конкуренция, необходимость подстраиваться. Вероятны конфликты с детьми, родственниками, начальством», – написала Погорельченко.

Астролог напомнила, что любой период – это время роста и осмысления, важно им воспользоваться.