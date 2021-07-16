Опрос: Нетаниягу все еще является самым популярным кандидатом на пост премьер-министра

Почти половина респондентов считают, что Нетаниягу — лучший выбор на пост премьер-министра.

Новое правительство Израиля под руководством премьер-министра Нафтали Беннета получило низкие рейтинги одобрения в опросе, опубликованном в пятницу, что свидетельствует о неудовлетворенности избирателей действиями коалиции по широкому кругу вопросов.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Согласно опросу, проведенному Маагаром Мохотом, лидер оппозиции и бывший премьер Биньямин Нетаниягу остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра, так как 46% респондентов заявили, что он является их лучшим выбором.

Министр иностранных дел и альтернативный премьер-министр Яир Лапид занял второе место с 28% голосов, в то время как действующий премьер Нафтали Беннет занял третье место с 14%, за ним следуют министр обороны Бенни Ганц с 8% и министр юстиции Гидеон Саар с 4%.

Почти половина (48%) заявили, что они удовлетворены (29%) или умеренно удовлетворены (29%) составом правительства, по сравнению с 42%, которые заявили, что не удовлетворены. Но абсолютное большинство (56%) заявили, что они недовольны включением Объединенного арабского списка (РААМ) в состав правительства, по сравнению с 44%, которые заявили, что они либо удовлетворены (17%), либо частично удовлетворены (27%).

Если бы новые выборы состоялись сегодня, «Ликуд» остался бы самой крупной фракцией в Кнессете с 29 местами, что на одно место меньше чем сейчас.

Еш Атид получил 21 место в голосовании, за ним следует ШАС — девять мест, а Ямина поднялась с шести мест до девяти.

Объединенный иудаизм Торы, Лейбористская партия и Религиозная сионистская партия получили бы по семь мест.

Объединенный арабский список, Мерец, РААМ и Исраэль Бейтену получили бы по шесть мест в голосовании.

Партия «Тиква Хадаша», созданная отколовшимся депутатом от «Ликуда» Гидеоном Сааром, не смогла бы преодолеть порог в новом опросе, получив 0% голосов.

Также Курсор писал, что в Объединенном списке готовы поддержать принятие бюджета. Руководители Объединенного списка заявили, что не поддерживают идею свергнуть коалиционное правительство и рассматривают вариант поддержать голосование по бюджету.