Специалисты рассказали, что происходит с организмом, когда вы не высыпаетесь

Недостаток сна может снизить ваше сексуальное влечение, ослабить иммунную систему, вызвать проблемы с мышлением и привести к увеличению веса.

Недостаток сна негативно сказывается на работе всех бе исключения органов и систем организма. Если вы часто не высыпаетесь, то можете увеличить риск некоторых видов рака, диабета и многих других недугов.

Об этом пишет healthline.

Специалисты подробно рассказали, что происходит с вашим телом, когда вы не проводите достаточно часов под одеялом.

Ослабленный иммунитет. Потеря сна может усугубить способность вашего организма бороться с болезнью.Исследователи даже обнаружили взаимосвязь между сном и вашей иммунной системой. Вы можете потерять дополнительный сон, пока ваше тело сражается с болезнью.

Повышается риск рака. Согласно заявлению о сне AASM, сокращение сна связано с более высоким уровнем рака молочной железы, колоректального рака и рака простаты.

Проблемы с мышлением. Даже отсутствие одной ночи сна может привести к серьезным проблемам с мышлением. Функции мозга, учитывая память, способность принимать решения, размышлять и решать проблемы, ухудшились, а также быстроту реакции и бдительность.

Ухудшается здоровье сердца. Согласно анализу, опубликованному в European Heart Journal, короткий сон (менее 5 часов в ночь) и долгий сон (9 или более часов в ночь) негативно влияют на здоровье сердца. В частности, ваши шансы заболеть ишемической болезнью сердца или получить инсульт значительно увеличиваются с меньшим количеством сна.

Снижается либидо. В одном исследовании у молодых мужчин, потерявших сон в течение одной недели, уровень тестостерона снизился. Если спать 5 или менее часов, уровень половых гормонов снижается на 10 – 15 процентов.

Лишний вес. Недостаток сна может привести к набору лишних килограммов. Исследование изучило связь между сном и весом у 21469 взрослых, которым за 20 лет. Люди, которые спали менее 5 часов каждую ночь в течение трех лет, имели большую вероятность набрать вес и, наконец, получить ожирение.

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