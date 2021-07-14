Twitter представил новую функцию для публикаций

За последний год Twitter внес некоторые изменения, которые упростили выбор способа ответа на твиты и управление тем, кто может отвечать на ваши твиты.

Теперь компания добавляет новую функцию, которая дает вам возможность убедиться, что ваш раздел ответа чистый и дружелюбный. Социальная сеть теперь позволяет вам изменить, кто может отвечать на ваши твиты, даже после того, как вы их уже отправили. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку с многоточием в правом верхнем углу вашего сообщения и выбрать вариант с надписью «Изменить, кто может отвечать».

В августе прошлого года компания сняла функцию ограничения ответов с экспериментальной фазы и предоставила доступ к ней всем пользователям. Это развертывание дало вам возможность выбирать, кто может вам отвечать — все, люди, на которых вы подписаны, или люди, которых вы упоминаете, — прежде чем отправлять свой твит. Новое дополнение дает вам еще больший контроль над обсуждением, происходящим в разделе ответов.

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