У россии заканчиваются боеприпасы — ISW

По мнению аналитиков, россии будет крайне проблематично поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Оборонно-промышленная база российской федерации* не может преодолеть недостаток боеприпасов. Поэтому россии будет крайне проблематично поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, суточная скорость артиллерийского огня кафиров уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года. Аналитики института предполагают два варианта — российские войска сокращают обстрелы из-за нехватки снарядов или, возможно, пересматривают свою тактику.

Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что ранее российские силы еще летом исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Теперь оккупанты должны опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов России и закупать боеприпасы из иностранных государств. Российские источники все чаще признают, что дефицит боеприпасов и их снабжение

России решительно препятствует продвижению русских войск.

Известный российский блоггер (и член мобилизационной рабочей группы президента России Владимира Путина) заявил на федеральном телевидении, что мобилизации маловато, а успех России на передовой зависит от ее экономики и военно-промышленного потенциала.