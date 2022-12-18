Ученые назвали овощи, которые могут стать причиной развития рака

Консервированные овощи, не содержащие крохмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Всемирного фонда исследования рака.

Об этом информирует Daily Express.

Медики отмечают, что продукты подвергаются консервации для того, чтобы существенно замедлить скорость их порчи, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для достижения этой цели в продукты добавляют соль и кислоту.

Высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, а как следствие – к онкологии, предупреждают врачи.

Рак желудка может развиваться в любом отделе и распространяться на другие органы, особенно пищевод, легкие и печень, объяснили эксперты. Среди факторов, способствующих развитию рака желудка, называются особенности диеты и факторы окружающей среды, курение, инфекционный и генетический факторы.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.