Ученые предрекли человечеству скорую смерть от голода

Такой исход ждет планету из-за климатических изменений, которые произойдут по одному из трех сценариев. Согласно самому худшему из них, человечество ждет неминуемая гибель.
Сокращение плодородных земель приведет к исчезновению такой востребованной продукции, как пшеница и картофель.
«Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — подчеркнули ученые.
Чтобы избежать катастрофы, специалисты призвали мировое сообщество объединить усилия в борьбе с изменениями климата.
Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили в космосе гигантский спутник, который вращается вокруг экзопланеты.
Кроме того, мы писали, что в NASA показали, как выглядят остатки массивной звезды, которая взорвалась 350 лет назад.
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