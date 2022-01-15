Ученые предрекли человечеству скорую смерть от голода

18:49, 15 января 2022
Общество
Изменение климата на Земле изображение
Изменение климата на Земле
Фото: pixabay.com

Мировому сообществу нужно немедленно решить проблему изменения климата, иначе человечество ждет неминуемая катастрофа

Через 500 лет Земля станет непригодной для жизни. Об этом заявили британские и канадские ученые после соответствующих исследований. Результат их работы опубликован в журнале Global Change Biology.

Такой исход ждет планету из-за климатических изменений, которые произойдут по одному из трех сценариев. Согласно самому худшему из них, человечество ждет неминуемая гибель.

По словам специалистов, в будущем часть Земли станет непригодной для проживания из-за потепления. Повышение температуры спровоцирует дефицит сельскохозяйственных культур.

Сокращение плодородных земель приведет к исчезновению такой востребованной продукции, как пшеница и картофель.

«Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — подчеркнули ученые.

Чтобы избежать катастрофы, специалисты призвали мировое сообщество объединить усилия в борьбе с изменениями климата.

Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили в космосе гигантский спутник, который вращается вокруг экзопланеты.

Кроме того, мы писали, что в NASA показали, как выглядят остатки массивной звезды, которая взорвалась 350 лет назад.

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Автор материала:
Тали Малкина
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