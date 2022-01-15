Ученые предрекли человечеству скорую смерть от голода

Через 500 лет Земля станет непригодной для жизни. Об этом заявили британские и канадские ученые после соответствующих исследований. Результат их работы опубликован в журнале Global Change Biology.

Такой исход ждет планету из-за климатических изменений, которые произойдут по одному из трех сценариев. Согласно самому худшему из них, человечество ждет неминуемая гибель.