Ученые разработали новое лекарство от рака

Это лекарство на основе нуклеиновых кислот с механизмом, который не имеет аналогов в современном научном мире.

Ученые из Токийского университета разработали искусственные последовательности ДНК, которые способные эффективно атаковать раковые клетки.

Об этом сообщает New Atlas.

При этом отмечается, что лекарствам на основе нуклеиновых кислот (которые, к слову, считаются самыми перспективными в медицине)трудно отличить здоровые клетки от раковых, поэтому могут возникнуть опасные иммунные реакции. Для этого исследователи разработали искусственные молекулы ДНК, которые воздействующие только на раковые клетки.

Форма молекул напоминает шпильки. Поэтому их уже назвали «онколитические шпильки» — oHP.

Ученые химически синтезировали эти молекулы парами ДНК, которые были специально созданы для взаимодействия с последовательностью мРНК (miR-21), которая гиперэкспрессируется в некоторых типах раковых клеток. Когда miR-21 сталкиваются с онколитическими шпильками, они соединяются с ними, а после спутывается, тем самым образуя более длинную цепь ДНК.

После этого сигнал об их присутствии направляется иммунной системе, которая атакует и уничтожает раковые клетки, — рассказали ученые.

Эксперты проверили этот метод на лабораторных культурах человеческих клеток рака шейки матки и молочной железы, а также меланомы на живых мышах. Онколитические шпильки оказались эффективными во всех случаях, причем, не только в уничтожении раковых клеток, но и в предотвращении роста раковой ткани.