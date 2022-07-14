Ученые выяснили, какая каша является самой полезной для завтрака

Многие ученые самой полезной кашей называют гречку. Эта крупа богата клетчаткой, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пищевые волокна дают долгое ощущение насыщения, удерживая от нездоровых перекусов в течение дня.
Об этом пишет podrobnosti.
Клетчатка помогает улучшить уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, снижает риск сердечных заболеваний, диабета, инсульта и ожирения. Кроме того, гречка — один из рекордсменов по содержанию растительного белка, а ее минеральный состав намного богаче, чем в других круп. В частности, она содержит железо, марганец, медь, магний и фосфор.
По словам ученых, в одной порции каши (168 г) содержится также 1,58 мг ниацина или витамина B-3, который необходим для преобразования углеводов, жиров и белков в энергию.
Другое исследование показало, что гречка положительно влияет на инсулин и уровень глюкозы в крови, а также может предотвращать воспаления и метаболический синдром, которые часто встречаются при диабете.
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