В сентябре в Израиле могут измениться цены на бензин

Представители Управления топливных ресурсов отметили, что изменение цен на бензин связано с тремя важными факторами.

С 1 сентября в Израиле ожидается снижение цен на бензин, в частности подешевеет стоимость самой популярной марки автомобильного топлива — А95.

Об этом сообщает 9tv.

Эксперт энергетического рынка отметил, что 95-октановый бензин понизится на 0-50 агорот и составит 6,08–6,018 шекеля.

В Управлении топливных ресурсов говорят, что изменение цены на топливо обусловлено тремя факторами: снижением мировых цен на нефть, усилением шекеля против доллара и решением министра финансов Авигдора Либермана продлить действие налоговой скидки.

Отметим, что на данный момент литра автомобильного топлива в Израиле остается одной из самых высоких в развитых странах. Одна из причин этого — уровень государственного акциза и налогов.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле снова выросли цены на базовые молочные продукты, находящиеся под контролем государства. Стоимость товаров вырастет почти на 5%.

Еще мы писали, в июле 2022 года продуктовый набор в Израиле подешевел на 15 шекелей (1,5%), по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость базовой корзины составила 948 шекелей.

Напомним, что израильская электрическая корпорация (IEC) заявила, что согласилась на несколько более умеренное повышение цен в августе — на 8,6% вместо 9,6%