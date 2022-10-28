Вегетарианцы в преклонном возрасте лучше защищены от COVID-19

Исследователи из Тайваня подтвердили, что пищевые предпочтения могут помочь снизить вероятность перехода коронавируса в тяжелую форму.

Об этом пишет Страна здоровья.

У пожилых вегетарианцев меньше риск того, что коронавирусная инфекция станет тяжелой по сравнению с теми, кто употребляет мясо. Поскольку пандемия продолжает распространяться по всему миру, следует помнить о том, что в группе особого риска все еще находятся пожилые граждане. Именно на эту категорию и пришлась самая большая пропорция смертельных случаев.

Еще в 2020 году было установлено, что у пациентов старше 65 лет вероятность умереть от COVID-19 в 62 раза выше, чем у тех, кто младше 54. Только в США к началу октября от коронавируса умерли уже более 1,1 млн человек, и более 790 000 старше 65 лет. И вот теперь установлено, что питательные предпочтения пенсионеров снижают тяжесть и вероятность смертельного исхода.

В исследовании приняли участие 509 пациентов, госпитализированных из COVID-19 с мая по август прошлого года. 136 из них были в возрасте от 65 и старше. Их вкусы изучались в течение года еще до того, как они заразились COVID-19. Среди 9 летних вегетарианцев у 4 были легкие случаи, у 5 умеренные, а тяжелых вообще не было. Среди 127 пожилых людей, не являвшихся вегетарианцами, 19 случаев были легкими, 61 умеренными и 47 тяжелыми.