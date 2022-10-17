Воздушные силы Украины за утро уничтожили 37 из 43 дронов, выпущенных россией

Украинские военные в понедельник утром сбили 37 дронов-камикадзе из 43. Все они были запущены по Украине с юга.

Об этом в эфире телемарафона уточнил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Все силы и средства, и авиация, и зенитные ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены к обороне украинских городов, отметил он. «86% как минимум это уничтоженные «Шахеды». Это неплохой результат по таким целям», — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что сейчас Украина ожидает от партнеров усиления системы ПВО, которая будет охватывать как можно большую территорию Украины.

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