Врачи назвали эффективные продукты для профилактики диабета

Полностью обезопасить себя от развития диабета сложно, но снизить риски его возникновения под силу каждому. Нужно просто изменить свои повседневные привычки, в том числе и пищевые.

Выводы сделаны по итогам нескольких исследований, MedicalXpress.

В рамках первой работы специалисты из Европы решили изучить связь между содержанием в организме витамина C и каротиноидов в крови с вероятностью развития диабета. Участниками эксперимента оказались более 9,7 тысяч взрослых, которые впервые столкнулись с указанным состоянием, а контрольная группа из более чем 13 тысяч граждан без диабета.

В итоге выяснилось, что сократить риск развития заболевания можно, если съедать каждый день на 66 граммов больше овощей и фруктов, чем обычно.

Второе исследование проводилось учеными из США. Они рассмотрели связь между общим и индивидуальным потреблением цельнозерновых продуктов и вероятностью диабета. Вовлечены были в исследование 158 тысяч человек без указанного недуга, онкологии и проблем с сердцем.

Посредством высокого потребления цельного зерна вполне реально сократить риск диабета на 29%.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.