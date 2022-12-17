Врачи назвали самый опасный продукт для сердца

Медики назвали еще одну вескую причину отказаться от энергетических напитков раз и навсегда.

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца. К такому выводу пришли ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Медики пригласили 34 добровольца, половине из которых дали около литра энергетического напитка с кофеином, а другой половине – плацебо. Выпить напитки необходимо было в течение часа.

В результате, у пившей энергетики группы оказалось увеличено систолическое и диастолическое давление.

По словам ученых, подобная нагрузка может привести к неправильной работе сердца и аритмии.

Часто употребление таких напитков в итоге может негативно сказаться на сосудистой системе и негативно отразиться на работе внутренних органов. Кроме того, такие напитки повышают риски развития диабета и ожирения, напоминают специалисты.

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