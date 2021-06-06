Звезды сулят карьерный рост: каким знакам Зодиака повезет в июне

В июне 2021 года Овнам придется решиться на важный шаг в работе и сделать выбор, Раков будут подталкивать к активным действиям коллеги и друзья, а Весы будут стабильно получать деньги, похвалу и хорошие отзывы. Вместе с тем, Девам посоветовали меньше напрягаться и перейти в более спокойный рабочий режим.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июнь, пишет Обозреватель.

Овен

Возникает вопрос выбора дальнейшего пути, потому что так дальше не может продолжаться – вы должны выбрать приоритеты, а не размениваться на разные мелкие дела и пытаться все их успешно реализовать. Поэтому лучше думайте и тщательнее взвешивайте, выбирая главное.

Телец

Пока вам не до карьеры, вы пытаетесь точно и четко выполнять свою работу, чтобы соответствовать взятым на себя обязательствам, все выполнить в полном объеме и в указанные сроки. Ну и чтобы, наконец, получить заработанные деньги.

Близнецы

Немалую поддержку вы получаете от друзей и коллег, и вы уже не представляете как могли раньше брать на себя все эти эмоциональные, умственные и физические нагрузки. Поэтому время работать в команде и получать все преимущества групповой работы.

Рак

Значительное влияние на вас оказывают ваши коллеги и конкуренты, которые подталкивают к активным действиям и не дают вам застояться или засидеться. Поэтому вы и начинаете активно двигаться и побеждать собственную инертность.

Лев

Хотя у вас работы сейчас будет больше, чем обычно, но и благодарность за нее будет значительной. Поэтому не жалейте потраченного времени и усилий, потому что они будут стоить того. Еще подтянете некоторые свои навыки и получите новый опыт.

Дева

Вам немного надоела ваша работа, но, поскольку пока не можете себе позволить отдых, то лучший выход – перейти на более спокойный режим, чтобы не слишком напрягаться и лучше управляться с вашими объемами.

Весы

Работа понемногу продвигается, вы не слишком перегружены, но стабильно получаете и похвалу, и деньги, а также хорошие отзывы сотрудников, руководства и клиентов. Поэтому можете рассчитывать на дополнительные деньги в виде премии.

Скорпион

В работе будет настоящий прорыв, особенно, если вы не сидите тихонько под лопухом, а отваживаетесь заявить о своих амбициях и показываете свой опыт и навыки. Хотя вам и ответственности прибавляется, но она компенсируется дополнительными деньгами.

Стрелец

Вы можете получить новые предложения от потенциальных работодателей, и стоит не упустить свой шанс, или, согласившись на более выгодные условия, или выторговав лучшие условия у нынешнего руководства, напугав его своим вероятным переходом.

Козерог

Появляются определенные сомнения в правильности выбранного направления. И вы начинаете колебаться и размышлять над тем, стоит ли и дальше работать в тех же обстоятельствах, а может сменить работу или хотя бы подходы к ней.

Водолей

Работы очень много, но вас это не очень расстраивает, вы даже радуетесь тому, что чувствуете себя очень нужными этому миру, поэтому и тянете эту рабочую лямку, берете на себя большое количество обязанностей.

Рыбы

Вы не надеетесь на то, что все необходимое вам просто упадет на голову. И прилагаете много усилий для того, чтобы не только получать зарплату, но и приобрести опыт и завоевать авторитет среди коллег и даже конкурентов.