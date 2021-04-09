Игру Лиги Европы остановили из-за необычного происшествия

Голый мужчина выбежал на поле во время футбольного матча в рамках Лиги Европы.

Игру «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» остановили из-за того, что на поле выбежал голый мужчина, который явно хотел славы и знаменитости.

Об этом пишет Главком.

В ходе четвертьфинального матча Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на футбольное поле прорвался голый болельщик.

Игра на стадионе «Нуэво Лос Карменес» проходида без зрителей, но мужчину это не остановило. Он выбежал на газон и даже успел попасть под камеры, в результате чего его могли увидеть зрители на трансляции. Однако сотрудники полиции оперативно вывели его с поля.

Игру, пока ловили бородатого болельщика, на недолгое время остановили. Как он попал на стадион не сообщается. Не исключено, что молодой человек является одним из сотрудников футбольного стадиона.

Матч завершился победой гостей — 0: 2. В полуфинале победитель противостояния «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Рома».

Следующий матч состоится 15 апреля.

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