Израильтянка Гефен Примо завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Гефен Примо стала первой израильтянкой за последние 8 лет, кто смог подняться на пьедестал в чемпионате мира по дзюдо.

20-летняя израильтянка Гефен Примо смогла завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Более того, это уже одиннадцатая медаль Израиля на чемпионате миро по этому виду спорта.

Об этом сообщает 9 канал.

Гефен Примо принимала участие в турнире в весовой категории до 52 кг. В копилке ее трофеев также значатся бронзовые медали, которые она получила на чемпионатах Европы в 2018 и в 2021 году.

Гефен — первая израильтянка, которая смогла добиться таких результатов после Ярден Джерби, которая получила золотую медаль в 2013 году и «серебро» годом позже.

Чемпионат мира в Будапеште прошел в преддверии Олимпийских игр в Токио, что стало причиной отсутствия многих именитых спортсменов на данном чемпионате, так как они решили сосредоточиться на тренировках перед Олимпийскими играми.

Ранее Курсор сообщал, что израильская гимнастка Ашрам завоевала золото на чемпионате мира в Италии. Израильская художественная гимнастка Линой Ашрам завоевала золотую медаль и два серебра на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии в воскресенье.

Кроме того, сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала три медали на чемпионате мира. В минувшие выходные сборная Израиля по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль в упражнении с «мячом», вторую бронзовую медаль в упражнении с «кольцами» и серебряную медаль в упражнении «multi-combat» на чемпионате мира в Ташкенте.