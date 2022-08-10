Лига чемпионов: «Штурм» — «Динамо» Киев сыграли со счетом 1:2

В результате ответного матча «Динамо» (Киев) победил в дополнительное время. Теперь «Динамо» сыграет с победителем в матче «Бенфикой»/»Митьюлландом».

9 августа состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — «Динамо» (Киев).

В рамках первой встречи на прошлой неделе в польской Лодзи победа досталась украинской команде со счетом 1:0.

Сегодняшний поединок проходил в Граце (Австрия) на стадионе «Грац-Либенау».

Победитель сыграет с «Бенфикой»/»Митьюлландом».

Проигравший попадет в групповой этап ЛЕ.

В первом тайме желтая карточка досталась Станковичу (Штурм).

Счет был открыт в первом тайме хозяевами поля: на 27 минуте забил нападающий Расмус Хейлунн(Штурм). Первый тайм закончился со счетом 1:0.

Активность обеих команд примерно находилась на одном уровне. Во втором тайме команды проводили замены, намереваясь перехватить инициативу и сломить счет в свою пользу.

Желтую карточку получили Сидорчук, Караваев, Ванат (Динамо) и Газибегович, Вютрих (Штурм). Саркария (Штурм) получил желтую, потом красную карточку и был удален с поля.

В первом дополнительном тайме удача повернулась лицом к «Динамо». Они забили свой первый гол: Вивчаренко — на 97 минуте.

Во втором дополнительном тайме желтую карточку получил Прасс, Демаку (Штурм), Бущан (Динамо).

«Динамо» забили второй гол на 112 минуте — отличился полузащитник Цыганков, после чего разгорячился и получил желтую карточку.

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