Олимпийский комитет Израиля заявил, что ожидает 2 или 3 медали от спортсменов

Готовясь сегодня вечером вылететь из Израиля в Токио, генеральный директор Олимпийского комитета Израиля Гили Лустиг говорит, что надеется, что израильская делегация на Играх вернется с тремя медалями.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Мы очень взволнованы и с нетерпением ждем соревнований. Игры были отложены на год, и мы находимся в сложной ситуации с коронавирусом», — сказал Люстиг СМИ из аэропорта Бен-Гурион.

«Мы ожидаем от двух до трех медалей», — говорит он о делегации из 89 спортсменов, в которую входят несколько претендентов на медали.

Израиль выиграл всего девять олимпийских медалей в истории и только одно золото — в парусном спорте на Играх 2004 года в Афинах.

Курсор ранее сообщал, что стало известно, сколько зрителей сможет посетить Олимпийские игры в Токио. Этим летом до 10 тысяч человек могут быть допущены к просмотру Олимпийских игр в Токио после того, как японские эксперты в области здравоохранения одобрили планы по увеличению количества зрителей на спортивных объектах.

Также мы писали, что Япония объявила чрезвычайную ситуацию в Токио на время Олимпиады. На фоне роста числа инфицированных ковидом правительство Японии вводит режим чрезвычайной ситуации в Токио. Ограничительные меры будут действовать в том числе на время Олимпийских игр.