Поединок года: стала известна дата боя Джошуа-Фьюри

Как рассказал Эдди Гирн, уже в июле состоится бой эти двух бойцов.

Бой Джошуа — Фьюри за все пояса супертяжелого веса хотят провести между Евро-2020 и Олимпиадой в Токио.

Об этом рассказал Champion со ссылкой на промоутера Эдди Гирн.

«Летом должны состояться большие события. Евро-2020, потом Олимпийские Игры. Очень бы хотелось провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально.

Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада.

Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа — Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года», — сказал Гирн.

Ожидается, что поединок состоится в Саудовской Аравии.

Ранее Курсор сообщал, что Хабиб Нурмагомедов рассказал о последнем разговоре с президентом UFC. «Во время последней встречи он спросил меня: «Эй, что будем делать?». Я сказал, что ничего не поменялось. По моему мнению, легкому дивизиону нужно продолжать развиваться. Я не хочу задерживать дивизион. Я ответил, что мое решение остается в силе. Я сказал: «Надеюсь, ты поймешь меня, потому что если кто-то больше не хочет биться, хочет закончить карьеру, следует оставить его в покое. Что думаешь об этом?»

Стало известно, что британец Диллиан Уайт нокаутировал российского боксера Александра Поветкина. Уайту удалось отправить Поветкина в нокаут уже в четвертом раунде и по итогам победы получить пояс временного чемпиона по версии WBC.

Сообщалось, что легендарный боксёр Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет.

Скончался чемпион мира по боксу, победивший Мухаммеда Али.

Подборка лучших боксерских нокаутов прошлого года.

Стало известно о смерти трехкратного чемпиона мира по боксу.

Не так давно стало известно, что экс-чемпион мира в тяжелом весе 58-летний Эвандер Холифилд вернется на ринг весной этого года.