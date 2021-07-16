СМИ: Мбаппе может перейти в Реал Мадрид

Контракт 22-летнего французского футболиста истекает в конце текущего сезона, что означает, что он сможет вести переговоры со всеми, кто захочет заполучить его в команду. Аналитики считают, что Реал — самый заинтересованный клуб, так как он сильнее всего нуждается в оказании конкуренции ПСЖ.

Казалось бы, лучшим решением для всех сторон было бы дождаться января, но Мбаппе уже дал понять, что экономический вопрос для него не важен. Если это так, он будет готов принять последнее предложение ПСЖ, которое приблизило бы его к сумме, которую Неймар зарабатывает в настоящее время, 37 миллионов евро за сезон. В натуральном выражении, следует отметить, он заработает «всего» 25 миллионов (по крайней мере, по предполагаемым предложениям).

Также Курсор писал, что израильский клуб отказался от товарищеского матча с Барселоной. Владелец «Бейтар Иерусалим» заявил, что отменил предсезонный товарищеский матч с футбольным клубом «Барселона», запланированный на следующий месяц, после того, как каталонская команда настояла на том, чтобы игра проводилась не в Иерусалиме.