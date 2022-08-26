Турция впервые отреагировала на угрозу санкций США из-за своих связей с рф

В пятницу министр финансов Турции заявил предприятиям, что им не следует беспокоиться об угрозе санкций, которые, как предупреждает Вашингтон, последуют, если они будут вести дела с попавшими под санкции россиянами.
Комментарии Нуреддина Небати в Твиттере стали первым официальным ответом Анкары на письмо, которое министерство финансов США направило турецким предприятиям в понедельник.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил турецкие банки и компании, что они столкнутся с вторичными санкциями, если будут сотрудничать с россиянами, находящимися под санкциями в ответ на вторжение кремля* в Украину.
В период с мая по июль объем торговли Турции с россией вырос почти на 50 процентов.
Небати сказал, что письмо не должно «вызывать обеспокоенность в наших деловых кругах. Турция является одним из важнейших политических и экономических центров силы в мире».
Член НАТО Турция, находящаяся в хороших отношениях как с москвой, так и с Киевом, пытается сохранять нейтралитет в конфликте и отказалась присоединиться к международным санкциям.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега путин договорились активизировать экономическое сотрудничество на саммите в Сочи в начале этого месяца.
Официальные лица США обеспокоены тем, что находящиеся под санкциями россияне создают турецкие компании для торговли с внешним миром.
Напомним, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!