В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады

Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки опровергла информацию о том, что власти США обсуждают возможность бойкота зимних Олимпийских игр в Китае и якобы призывает к этому союзников. Об этом пишет Интерфакс.
Псаки отметила, что такие разговоры не ведутся и никогда не велись. При этом она подчеркнула, что Вашингтон консультируется с партнерами на всех уровнях, чтобы выработать общий подход, однако США свою позицию менять не собираются.
Обсуждение возможного бойкота началось после того, как пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил журналистам, что Штаты с союзниками и партнерами рассматривают вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но позднее представитель ведомства опроверг это заявление.
Ка ранее писал Курсор, в связи с высокой опасностью появления новых, более опасных, штаммов ковида и угрозой здоровью зрителей, Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей.
Напомним, Международный олимпийский комитет заявил, что Япония сможет принять столько зрителей, сколько позволят ограничения. Так, оргкомитет перенесенных Олимпийских игр 2020 года исключил проведение мероприятия в этом году без зрителей, несмотря на растущие опасения по поводу здоровья на фоне пандемии коронавируса.
Курсор также сообщал, что в марте 2020 года в Древней Олимпии в Греции состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года. По традиции факел зажгли на алтаре древнего храма Геры от солнечных лучей с помощью зеркал.