В Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады

Слухи возникли на фоне обострения отношений Штатов с Китаем и были подогреты недавним заявление представителя о Госдепа о том. что такой вариант возможен.

Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки опровергла информацию о том, что власти США обсуждают возможность бойкота зимних Олимпийских игр в Китае и якобы призывает к этому союзников. Об этом пишет Интерфакс.

Псаки отметила, что такие разговоры не ведутся и никогда не велись. При этом она подчеркнула, что Вашингтон консультируется с партнерами на всех уровнях, чтобы выработать общий подход, однако США свою позицию менять не собираются.

Обсуждение возможного бойкота началось после того, как пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил журналистам, что Штаты с союзниками и партнерами рассматривают вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но позднее представитель ведомства опроверг это заявление.

Ка ранее писал Курсор, в связи с высокой опасностью появления новых, более опасных, штаммов ковида и угрозой здоровью зрителей, Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей.