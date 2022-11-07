Большинство из нас неправильно заряжает ноутбуки: эксперты рассказали об ошибках

Быстрая разрядка батареи ноутбука, чаще всего вызвана именно неправильной эксплуатацией и несоблюдением технических требований.

Жалобы многих пользователей ноутбуков часто связаны с коротким временем до полной разрядки батареи. По сравнению с новым устройством батарея начинает разряжаться все быстрее и быстрее.

Эксперты рассказали, что низкий срок службы аккумуляторной батареи может связан с неправильной технологией зарядки, пишет Itechua.

Часто АКБ выходит из строя, когда не прошло и года со дня покупки ноутбука.

По мнению специалистов, не стоит винить некачественный аккумулятор или ноутбук. Скорее всего, проблема возникла из-за неправильного обращения с гаджетом самого пользователя.

Причины плохой работы батареи могут быть следующие:

Нарушение режима работы батареи. Если вы почти все время используете ноутбук дома, редко беря его с собой, то рекомендуется достать аккумулятор, а устройство подключить напрямую его к сети. Если потребуется работать вне дома — просто вставите аккумулятор. Но нельзя хранить долго АКБ без работы, по возможности полностью заряжайте и разряжайте его хотя бы раз в пять дней.

Ноутбук находится не на плоской поверхности. Если вы используете его на диване или в постели, то, скорее всего, вы прикрываете места выхода тепла от ноутбука и оборудование выходит из строя.

Прямые солнечные лучи. Если ноутбук часто подвергается воздействию ярких солнечных лучей, то он нагревается и это влияет на срок службы аккумулятора. Также от солнца повреждаются процессор, жесткий диск и видеокарта.

На морозе. Если ноутбук постоянно находится при температурах значительно ниже комнатных, то он может охладиться до точки замерзания. Даже за 20 минут на морозе начинаются проблемы с экраном и жестким диском. И аккумулятор очень быстро разряжается.

Спящий режим. Если часто держать ноутбук в таком режиме, вместо полного отключения, то аккумулятор начнет быстрее разряжаться.

Сеть. Нельзя постоянно держать ноутбук, включенным в сеть.

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