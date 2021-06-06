Когда знакам Зодиака лучше всего сыграть свадьбу в 2021 году

Астрологи сделали прогноз для представителей знаков Зодиака, которые в 2021 году решили заключить брак, и посоветовали лучшее время года для свадьбы.

Лето

Лето будет удачным временем для того, чтобы соединить сердца влюбленных и поставить штамп в паспорте, для Раков, Тельцов, Козерогов и Водолеев, пишет Слова и фразы. В это жаркое время они могут еще раз испытать те же романтические эмоции, которые были у них в начале отношений.

Осень

Осень будет благоприятным временем для вступления в брак для Львов, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов. Однако, первый шаг должен сделать мужчина, поэтому представительницам этих знаков придется проявить выдержку и терпение, доверившись своему возлюбленному.

Зима

Зимнее время накануне новогодних праздников может стать удачным для свадьбы Тельцов, Рыб, Раков и Овнов. Раньше этого времени регистрировать брак не стоит.

Напомним, ранее астрологи сообщили, что в 2021 году изменится многое. Правление Быка будет более размеренным, но при этом и активным. В цене будут настойчивость, трудолюбие и ответственность. Бык покровительствует тем, кто честен перед собой и окружающими, приходит на помощь и печется о благосостоянии своей семьи