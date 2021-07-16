Криминалисты составили список мест в доме, где нельзя прятать деньги

Эксперты составили список мест, в которых люди предпочитают прятать свои деньги. И очень зря.

Криминалисты составили список мест, где нельзя хранить деньги и драгоценности, так как воры прекрасно знают о таких уловках и наверняка начнут поиски наживы именно там.

Об этом пишет belnovosti.by.

Кухня. Это самое популярное место, где хозяева предпочитают прятать свою валюту. Также лидируют холодильник, шкаф под мойкой, шкафы с посудой и баночки для сыпучих.

Вторые с писке — это книги. Диски, фотоальбомы, маленькие сейфы в виде книжных полок. Все это воры просматривают в первую очередь. Если у вас захотят украсть деньги, то будут пролистывать даже каждую страницу.

Шкаф для вещей или комоды. В этих местах вам кажется, что ваши сбережения надежно будут сохранены? Но это не так. Воры не боятся осматривать даже грязное белье и проверять все носки.

Также в этом списке есть картины, зеркала на стенах. Не прикрепляйте деньги на обратную сторону этих предметов и не прячьте под подрамником.

Самое популярное место — это кровати и матрасы. Большой популярностью для хранения денег выступают диванные подушки и даже мебельная обивка.

Бытовая техника также отпадает. Если воры и не найдут там деньги, то могут унести любую технику с собой.

Еще деньги любят прятать в санузлах и плинтусах. Не надежное место розетки, панели и даже подвесные потолки.