Уловки, которые помогут ускорить сброс лишнего веса

Как только вы проснулись и до того, как собрались завтракать, выпивайте стакан теплой воды с несколькими дольками лимона.

Этот напиток разбудит организм, насытит витаминами и микроэлементами и «подстегнет» метаболизм, заставляя организм сжигать жиры. Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич, пишет Change.

Употреблять натощак лимонный напиток можно только тем, у кого нет проблем с желудком. В ином случае – лучше выпить стакан слегка теплой минеральной воды без газа.

При похудении полезен зеленый чай. Он ускоряет метаболизм, что косвенно ведет к похудению и даже утоляет легкое чувство голода.

Лучше пить горячим, можно добавить дольку лимона.

«Кроме того, в зеленом чае содержатся витамины C, P, B, K, PP, A, D, E, и микроэлементы фтор, цинк, йод, медь, марганец, фосфор, кальций. А еще это прекрасный антиоксидант, который тормозит процесс старения клеток», — отметила эксперт.

Выпивайте не менее 3 чашечек теплого зеленого чая в день и вы быстро почувствуете эффект.

«Еще один секрет – уменьшить потребление соли. Она задерживает жидкость и провоцирует отечность, особенно по утрам. Даже самое стройное тело так не будет выглядеть подтянутым и красивым. А еще соль провоцирует аппетит – потому, контролируя ее количество вы еще и обезопасите себя от переедания.

Кстати, если вам надо быстро сбросить килограмм-два (например, перед праздником), просто исключите на пару дней соль из рациона – результат вас приятно удивит», — резюмировала эксперт.

Напомним, диетологи назвали рецепт самого полезного салата при похудении.