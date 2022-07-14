Пиво может стать причиной старения организма

Пиво вытягивает из организма воду, из-за чего ваша кожа страдает от потери влаги. Кроме того, привычка пить пиво негативно влияет на общее состояние организма.

Пиво не обеспечивает ваш организм необходимыми питательными веществами и фактически обезвоживает вас.

Пиво «вытягивает» воду из организма, побуждая вас чаще посещать туалет. Кожа сильно страдает от потери влаги: она высыхает, становится склонной к образованию складок, морщин, а также пигментации, куперозу, покраснению. Все это не только ухудшает внешний вид, но и преждевременно старит.

Помимо негативного влияния на кожу, привычка пить пиво может также повлиять на общее состояние организма и когнитивное здоровье. Регулярное употребление алкоголя оказывает специфическое воздействие на кровеносные сосуды, повышает кровяное давление, ухудшает память и умственные функции.

Кроме того, алкогольные напитки могут нарушать качество сна, что также приводит к преждевременному старению.